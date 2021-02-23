Advertisements
بكلمات مليئه بالحب .. حمدي المرغني يهنئ مصطفى بسيط بعيد ميلاده
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:47 ص
بسمة عادل
Advertisements
حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئه الفنان مصطفى بسيط بعيد ميلاده الذي يحل اليوم .
ونشر الميرغني عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورة وهو يهنئه بعيد ميلاده ، ووجه له رسالة مليئة بالحب قائلاً : كل سنة وانت طيب يا بسيط يابن الأصول يا جدع ويارب تبقى سنة حلوه عليك"
ورد مصطفى بسيط، على تلك التهنئة معلقاً حبيبى يا رشاش الكوميديا .
الجدير بالذكر أن حمدي شارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" والتي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وشاركه في البطولة كل من ، اوس اوس ، صلاح عبدالله ، إنتصار ، وغيرهم .
Advertisements