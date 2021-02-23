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بكلمات مليئه بالحب .. حمدي المرغني يهنئ مصطفى بسيط بعيد ميلاده

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئه الفنان مصطفى بسيط بعيد ميلاده الذي يحل اليوم .



ونشر الميرغني عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورة وهو يهنئه بعيد ميلاده ، ووجه له رسالة مليئة بالحب قائلاً : كل سنة وانت طيب يا بسيط يابن الأصول يا جدع ويارب تبقى سنة حلوه عليك"


ورد مصطفى بسيط، على تلك التهنئة معلقاً حبيبى يا رشاش الكوميديا .



الجدير بالذكر أن حمدي شارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" والتي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وشاركه في البطولة كل من ، اوس اوس ، صلاح عبدالله ، إنتصار ، وغيرهم .

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