ضياء السيد يُقدم نصيحة لشادي حسين مهاجم سيراميكا

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة امام المحلة في ظل التغيرات في التشكيل.





وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام المحلة في ظل التغييرات بالتشكيل، لكنه افتقد التعاون بين اللاعبين في الشوط الأول".





وأكمل: "شادي حسين يجب ان ينوع مهاراته في احراز الأهداف، كما أن ضياء قنديل قدم اداء مميز ولكن لديه افضل بكثير".





وأتم: "الإسماعيلي يعاني من أزمات إدارية منذ ثلاث سنوات، وهو الخاسر الوحيد في انتقالات إبراهيم حسن بين أكثر من ناد".



