مينا عطا يروج لحلقته في برنامج "الحياة اليوم" (فيديو)



روج الفنان مينا عطا لحلقته في برنامج الحياة اليوم على قناة "الحياة " المقرر عرضها مساء الخميس القادم.



ونشر مينا فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، فيديو له من الحلقه ، وكتب قائلاً: انتظرونا يوم الخميس الجاى الساعة ١١ مساءً على قناة الحياة و سهرة خاصة مع الحبايب"



وطرح مؤخراً مينا عطا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "وقفت الدنى" على موقع الفيديوهات يويتوب ، والأغنية من كلمات طارق درويش ، ألحان وتوزيع محمد شفيق .







