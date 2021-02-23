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ليفركوزن يتلقى ضربة قوية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الاثنين أن حارس مرماه الأساسي لوكاس هراديكي سيغيب عن الفريق حتى أبريل المقبل على الأقل بسبب الإصابة.

وتعرض الحارس الفنلندي البالغ من العمر 31 عاما لإصابة في وتر أخيل بالساق اليمنى خلال الشوط الأول من المباراة أمام ماينز في 13 فبراير الجاري وأشار الفريق إلى أن عودة هراديكي للتدريبات تتوقف على تطور عملية تعافيه.

وأوضح البيان "التشخيص بالإجماع من قبل الأطباء يعني أن لوكاس هراديكي سيغيب عن الفعاليات حتى فترة التوقف الدولية في نهاية مارس".

وعانى ليفركوزن عقب مشاركة الحارس الاحتياطي نيكلاس لومب حيث استقبل مرماه هدفين ليتعادل مع ماينز 2 /2 ثم خسر أمام يانج بويز السويسري 3 /4 في الدوري الأوروبي قبل أن يرتكب الحارس خطأ فادحا خلال التعادل بهدف لمثله على ملعب اوجسبورج.

ليفركوزن الذي يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل يخوض خمس مباريات في البوندسليجا والدوري الأوروبي قبل العودة المحتملة لهراديكي أمام شالكه في الثالث من ابريل المقبل.

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