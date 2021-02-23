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حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر رضوان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشف مصدر مسؤول فى جهاز الكرة الأهلى، عن حقيقة الأخبار المتداولة حول رغبة النادي في الحصول على عمر رضوان، حارس مرمى الجونة والمعار إلي أسوان.

وصرح المصدر لـ "الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات، من أجل التعاقد مع عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

وأوضح: ان لجنة الكرة بالنادي لم تفكر في جلب حارس مرمى جديد، بالإضافة إلى ان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لم يطلب ضم حارس مرمى.

ويمتلك الأهلي حارس مصر الأول محمد الشناوي، الذي يقدم أداءً مميز منذ الموسم الماضي، بجانب الثنائي علي لطفي ومصطفي شوبير، ويري البعض ان هناك حراس خارج الأهلي أفضل من الثنائي الأخير، لذلك لابد من تدعيم هذا المركز.

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