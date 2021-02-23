محمد هنيدي يتصدر "تريند" جوجل بسبب "صِعت على كبر"





محمد هنيدي ، يوجد العديد من نجوم الفن من يتعمتعون بحس فكاهي كبير، حيث يفضل البعض رؤية الأعمال الخفيفة ونجومها، ويبتعدون عن القصص والعمال المتشعبة.





محمد هنيدي مطلوب على جوجل





وتصدر محمد هنيدي نجم الكوميديا "تريند" محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهوره في برناج "سهرانين"، المذاع عبر فضائية "أون" ويقدمه النجم امير كرارة.





محمد هنيدي ضيف سهرانين





وكشف محمد هنيدي عن العديد من الجوانب الغامضة في حياته، متحدثاً بحرية تامة ودونه قيود، موضحاً أنه هرب من أول هروب له من المدرسة كان في الصف الأول الثانوي مضيفاً :"صعت على كبر".





هروب محمد هنيدي من المدرسة





وقال محمد الهنيدي إنه أقبل على الهروب لكي يذهب إلى سينما ماجدة بالعباسية، مرتديا الملابس الرياضية مكتوب عليها الثانوية الرياضة، وخلال مشاهدتهم للفيلم تفاجأوا بإشعال الأنوار وإيقاف الفيلم فوجدوا مدير السينما ومدير المدرسة متجه عليهم، وجرى تتبعهم.





محمد هنيدي أمام كاميرا لأول مرة





وأوضح محمد هنيدي أن أول مرة وقف فيها أمام الكاميرا كانت في سهرة تلفزيونية، إخراج نبيل عبدالعظيم بصحبة عمرو عبدالجليل وبطولة شكري سرحان، ونال مقابل 100 جنيه.





أول راتب في حياة محمد هنيدي





وأشار محمد هنيدي في تصريحاته خلال ظهوره بالجزء الثاني من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، إلى أنه اشترى بالـ100 جنيه موز قائلاص :"قولت أدخل البيت راجل بقيت بكسب".





ابنة محمد هنيدي فاطمة





وتحدث محمد هنيدي عن حياته الأسرية وعن ابنته فاطمة حيث قال إن زوجته شعرت بآلام ولادتها خلال وقوفه على المسرح في مسرحية "عفرتو"، وأخبره أحد الأشخاص من الكواليس، لينهي فصلين ونصف في 3 ثواني.





محمد هنيدي وحسن حسني





ولفت محمد هنيدي إلى أن الجمهور من المتوقع أن يكون فهم الأمر، حيث أن النجم الكبير حسن حسين، ضحك على الموضوع، مضيفاً: "وجريت بعدها والدكتور كان محترم وأصر إني أكون موجود".





الطبخ في حياة محمد هنيدي





وعن المطبخ، أكد محمد هنيدي حبه للطبخ منذ فترة طويلة، قائلاً: "أنا حريف طبخ"، مسترسلاً أن بدايته مع الطبخ كانت خلال انتقاله بالشقق المفروشة بمحيط معهد التمثيل.





أول معجب بالنجم محمد هنيدي





وبيَن محمد هنيدي خلال ظهوره مع كرارة أن أول صورة التقطها معجب معه كان في سينما سفنكس خلال عرض فيلم "قلب الليل" لعاطف الطيب ونور الشريف، حيث حضر العرض وخرج سعيد، ليلقى رجلا مضيفاً :"جبر بخاطري قالي استنى يا ابني أنا معايا كاميرا، قولتله أنا مستنيك حتى لو وقفت ساعة، إحساس كان جميل أوي".





خناقة محمد هنيدي





وفيما يتعلق بمشاجراته، قال محمد هنيدي إنه كان بالمدرسة الابتدائية على مقربة من مدرسة أخته، وعندما خرج وجدها تبكي، مضيفاً :"قولت هو فين، لقيته جي، كان عيل مدملج ومتكلمش ولا كلمة، ضربني بونية في عيني وواحدة في عيني التانية شالوني وفضلت عينيا الاتنين وارمة 3 أسابيع، بعد كده خادنا تارن"، لينهي النجم كرارة المقابلة الشيقة مع "هنيدي".



