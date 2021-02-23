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طرق طبيعية للحفاظ على رائحة الجسم طيبة والتخلص من الروائح الكريهة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:11 ص
التخلص من الرائحة الكريهة
التخلص من الرائحة الكريهة
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تعاني الكثير من السيدات الرائحة التي تزامن التعرق، والتي تسبب إحراجاً كبيراً لهن، ما يلزم التخلص منها بالعديد من الطرق الدوائية والطبيعية على وجه التحديد.

ونرصد لكن في السطور التالية العديد من النصائح والطرق الطبيعية التي تخلص من الروائح الكريهة وتجعل الجسم طيب الرائحة جاذب غير منفر، خلال ساعات اليوم الطويلة.


طرق طبيعية للحفاظ للتخلص من رائحة العرق الكريهة

الاستحمام بشكل دوري

يعتبر الاستحمام بشكل دوري يومياً هو اهم الطرق الطبيعية وغير المرهقة، التي تسبب الرائحة الطيبة للجسم طوال اليوم، وتخلص من الروائح الكريهة، الناجمع عن العرق.

تعطير الجسم بالمستحضرات الطبيعية

بنصح بوضع معطرات الجسم الطبيعية ولاسيما خلال وبعد الاستحمام، والتي تجعل الجسد رطبا طوال اليوم وتخلص من الرائحة الكريهة.

استخدام مزيل العرق 

توجد العديد من مزيلات العرق المصوعة من مكونات طبيعية أو بعض الوصفات التي تخلص من رائحة الجسم الكريهة لدى السيدات وتحافظ على نضارته وجاذبيته ورائخته الطيبة.

جعل الجسم جاف قدر الإمكان

ينصح ان تحافظ السيدات على جفاف الجسد بعد الاستحمام والتنظيف، وعدم ترك أية أماكن رطبة قد ينتج عنها تفاعل العديد من البيكتيريا معها، ومن ثم تنتج الروائح الكريهة التي تؤرق الجميع.

تغيير الملابس بشكل دوري

تتعرض السيدات لمواقف محرجة بسبب رائحة العرق الكريهة والتي من الممكن التخلص منها عبر استبدال الملابس بشكل دوري فور التعرق، وعدم بقائها لفترات ولاسيما الملابس الداخلية التي ينصح أن تكون قطنية.

نصائح أخرى لمنع رائحة العرق الكريهة 

تقليل تناول الأطعمة المسببة للرائحة السيئة.

التخلص من الشعر الزائد.

ارتداء الملابس القطنية.

تناول الماء بكميات كبيرة.



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