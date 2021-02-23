موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، على دخول أكرم توفيق في التشكيل الأساسى أمام سيمبا التنزانى، اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





ويأتي ذلك في ظل رغبة الجهاز الفنى للأهلى السيطرة على الكرة بشكل قوى، خصوصا أن فريق سيمبا سيخوض اللقاء بحضور جماهيرى وسيكون هناك حماس شديد لدى لاعبيه.





ويريد الأهلى عن تحقيق النقاط الثلاث لتصدر المجموعة، من أجل الذهاب بخطى ثابتة نحو حسم بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.





خط الوسط، اليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي.





خط الهجوم، كهربا وجونيور اجايي ووالتر بواليا.



