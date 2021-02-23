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فينيسيوس يرد على رحيله عن ريال مدريد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، عن حقيقة الشائعات المنتشرة حول رغبته في مغادرة الفريق الملكي، بحثًا عن فرصة للمشاركة بصرة أساسية.

ووفقًا لما قال فينيسيوس، في تصريحات عبر صحيفة"تي إن تي" البرازيلية، حول إمكانية مغادرة الريال: "فإني لا أفكر في ذلك الشيء على الإطلاق، أركز دائما في الاستمرار مع أفضل اللاعبين والتعلم منهم دائمًا لأكون أفضل".

وتابع: "أبلغ عمري 20 عامًا فقط، ويبدو أنني ألعب هنا منذ سنوات كثيرة، حيث أشعر براحة كبيرة داخل الفريق الملكي وتحت قيادة زيدان".
وأختم: "في الوقت الحالي أتعلم كثيرًا من اللاعبين المتواجدين هنا، أولئك الذين يلعبون في مركزي"، مؤكدًا: "أريد البقاء في ريال مدريد طوال عمري".

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