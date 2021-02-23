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أفضل طريقة لعمل ساندوتشات الكبدة الإسكندراني في المنزل مثل المحلات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:23 ص
الكبدة الإسكندراني
الكبدة الإسكندراني
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يتساءل الكثيرون عن طريقة عمل ساندوتشات الكبدة الإسكندراني البلدي في المنزل، مثل المحلات والعربات، والتي لها طعم ومذاق خاص، يختلف كلياً عما يتم طهيه في المنزل، رغم توافر النضافة والإمكانات أكثر من الأماكن التجارية.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مثل المحلات في المنزل

ونرصد لكم في السطور التالية، أفضل طريقة لعمل ساندوتشات الكبدة الإسكندراني البلدي في المنزل بطعم أفضل وأجمل من العربات والمحلات، بكل سهولة ويسر وبالتفصيل.

المكونات

نصف كيلو كبدة بلدي.

4 فصوص ثوم.

زيت.

فلفل حار.

كسبرة خضراء.

طحينة.

ملح.

طريقة العمل

نقطع الكبدة لشرائح صغيرة الحجم وبشكل رفيع ومتساوي.

نضع الكبدة في طبق.

نضع ملعقتين من الطحينة على الكبدة للتخلص من الزفارة.

خلط فصوص الثوم والفلفل والكسبرة مع إضافة ملعقة زيت.

وشع الويت على النيران الهادئة.

وضع معلقة من الخلطة على الزيت ووضع الكبدة.

وضع بقية الخلطة.

تصفية الكبدة وإخراجها من الزيت بعد تركها أقل من 15 دقيقة.

إحضار عيش فينو بلدي، وعمل الساندوتشات.

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