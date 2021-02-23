الإنتر يُهمين على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس بسهولة على ضيفه كروتوني بثلاثية مقابل لا شئ، في ختام لقاءات الجولة 23 من الدوري الإيطالي، والذي شهده ملعب أليانر ستاديوم.





سجل كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 38 والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم أضاف ويستون ماكيني الهدف الثالث في الدقيقة 66.





ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 45، وتقدم للمركز الثالث، بينما ظل كروتوني في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وأصبح ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 23 على النحو التالي.





1- إنتر ميلان 53 نقطة.

2- ميلان 49 نقطة.

3- يوفنتوس 45 نقطة.

4- روما 44 نقطة.

5- أتالانتا 43 نقطة.

6- لاتسيو 43 نقطة.

7- نابولي 40 نقطة.

8- ساسولو 35 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 34 نقطة.

10- سامبدوريا 30 نقطة.

11- جنوى 26 نقطة.

12- بولونيا 25 نقطة.

13- أودينيزي 25 نقطة.

14- فيورنتينا 25 نقطة.

15- بينيفينتو 25 نقطة.

16- سبازيا 24 نقطة.

17- تورينو 20 نقطة.

18- كالياري 15 نقطة.

19- بارما 14 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.



