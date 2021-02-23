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موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيقًا ثقيلًا، على فريق سيمبا التنزاني، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على ملعب بينجامين كامبا، في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

واعلن الموقع الرسمي لمجموعة قنوات Bein Sports القطرية، ان المباراة ستُذاع على قناة Bein Sports HD 7، وترددها 11547 معدل ترميز 27500، أفقي، معدل تصحيح الخطأ 2/3.

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في ملعب القاهرة الدولي.

بينما سيمبا يتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا، ولكن بفارق الأهداف، حيث فاز بهدف نظيف على فيتا كلوب الكونغولي في نفس الجولة، خارج أرضه.

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