تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

تترقب جماهير وعشاق الأهلي، مواجهة بطل دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء أمام سيمبا التنزاني، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ويغيب عن مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا اليوم، كلا من، حسين الشحات للإيقاف ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد محمود للإصابة.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني كالآتي:-





في حراسة المرمى: محمد الشناوي.





في خط الدفاع: محمد هاني، بدربانون، ياسرإبراهيم، محمود وحيد.





في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي «قفشة» أو اليو ديانج.





في الهجوم: والترا بوليا، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.





ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بعد فوزه على المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة.





وعلى الجانب الآخر يأتي سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



