تعرف على مواصفات كيا سورينتو الرياضية 2021





حصلت السيارة سورينتو المقدمة من شركة "كيا" الكورية، على أفضل سيارة SUV كبيرة للعام الجاري، 2021، والتي صممت بشكل رياضي وانسيابي جديد متعدد الاستخدامات، ليجعلها واحدة من أفضل السيارات.





مواصفات كيا سورينتو





وأظهرت كيا سورينتو 2021 كفاءة كبيرة وديناميكية رائعة، وتلهم مقتنيها بتجربة قيادة فريدة من نوعها، إلى جانب استهلاكها الاقتصادي للوقود، حيث أظهرت جودة كبيرة وكفاءة استثنائية تجعلها الأفضل في فئتها.





محرك كيا سورينتو





وتمتلك كيا سورينتو 2021، مواصفات قياسية، تتكون من محرك "1.6T-GDi Hybrid" محرك 1.6 لتر توربو GDI بأربعة أسطوانات هجين" إلى جانب الكاميرا الخلفية، ومحدد السرعة الذكي، وآلية تفادي الاصطدام الأمامي والمرفقة بنظام رصد للمشاة وراكبي الدراجات والتقاطعات.





قنيات كيا سورينتو الهجينة





وتعتمد كيا سورينتو على تقنيات هجينة تجمع بين الكفاءة العالية و الفعلية لاستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية المنخفضة نسبياً، فضلاً عن أريحية القيادة ودقة التوجيه.





مقصورة كيا سورينتو





ومن أبرز مواصفات كيا سورينتو مقصورتها الداخلية، والتي تتمتع بتجهيز فائق الجودة، وبها مقعد القيادة المرتفع يكفي لإثارة غيرة سائقي الشاحنات الثقيلة، والضمان الذي تتفرد به شركة كيا وتقدمه لمدة 7 سنوات.





كيا سورينتو الأفضل في 2021





وحجزت كيا سورينتو بفضل إمكاناتها الكبيرة من حجز مكانة مرموقة لنفسها بين مجموعة سيارات الشركة، حيث استحقت جائزة "سيارة العام" خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمه الموقع البريطاني الشهير Carbuyer.



