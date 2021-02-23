مفاجأة في تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

يواجه فريق النصر جاره اللدود الهلال، اليوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، في إطار الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وسيقاتل العالمي للفوز على غريمه الهلال؛ لاستعادة طريق الانتصارات مجددا، بعد الهزيمتين المتتاليتين التي تلقاهم في الجولة الماضية، على يد الشباب والقادسية.





وفيما يلي تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال:-





حراسة المرمى: براد جونز





خط الدفاع: علي لاجامي، أسامة الخلف، عبد العزيز العلاوي، عبد الإله العمري





خط الوسط: بيتروس، علي الحسن، بيتي مارتينيز، خالد الغنام، أيمن يحيى





خط الهجوم: رائد الغامدي



