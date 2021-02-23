بالفيديو.. أستاذ بـ"جونز هوبكنز" يكشف موعد "اختفاء" فيروس كورونا

توقع الأستاذ والجراح في جامعة جونز هوبكنز الأميركية مارتي مكاري، اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول شهر أبريل المقبل.





وحسب قناة "العربية"، فقال "مكاري"، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، انخفضت منذ شهر يناير الماضي بنسبة 77%.





وكشف أن عدد المصابين والذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى 28 مليون شخص، وهذا العدد قد يمنح الولايات المتحدة ما يعرف بـ"مناعة القطيع"، خلال فصل الربيع المقبل.



