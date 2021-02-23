تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

يحل بايرن ميونيخ حامل اللقب، ضيفاً على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، لمواجهة مضيفه لاتسيو، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.





وكان البايرن قد تأهل متصدراً للمجموعة الأولى، بينما تأهل لاتسيو وصيفاً في المجموعة السابعة.





ومن المتوقع أن يبدأ هانز ديتر فليك، مدرب بايرن ميونيخ، بالتشكيل التالي.





حراسة المرمى: مانويل نوير.





خط الدفاع: بونا سار - جيروم بواتينج - دافيد ألابا - ألفونسو ديفيز.





خط الوسط: جوشوا كيميتش - مارك روكا - ليون جرويتسكا.





خط الهجوم: ليروي ساني - روبيرت ليفاندوفيسكي - كينجسلي كومان.





وتقام المباراة تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.



