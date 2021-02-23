Advertisements

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يحل بايرن ميونيخ حامل اللقب، ضيفاً على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، لمواجهة مضيفه لاتسيو، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان البايرن قد تأهل متصدراً للمجموعة الأولى، بينما تأهل لاتسيو وصيفاً في المجموعة السابعة.

ومن المتوقع أن يبدأ هانز ديتر فليك، مدرب بايرن ميونيخ، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بونا سار - جيروم بواتينج - دافيد ألابا - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - مارك روكا - ليون جرويتسكا.

خط الهجوم: ليروي ساني - روبيرت ليفاندوفيسكي - كينجسلي كومان.

وتقام المباراة تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

شاهد.. فاروق الباز يكشف حقيقة فيديو "الأصوات المرعبة" على سطح المريخ

منذ ساعة و 12 دقيقة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 5 ساعات

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 10 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

مأساة جديدة.. وفاة أحد أقارب ضحايا مركب الإسكندرية أثناء البحث عن ذويه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

12:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»