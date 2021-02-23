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موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة، بعد أن خسر من الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب عن الزمالك أمام تونجيث السنغالي، محمود حمدي الونش مدافع الفريق، لإصابته بتورم في الركبة.

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