تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره تونجيث السنغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة، بعد أن خسر من الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف.





ويغيب عن الزمالك أمام تونجيث السنغالي، محمود حمدي الونش مدافع الفريق، لإصابته بتورم في الركبة.





ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - مروان حمدي.



