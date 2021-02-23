تعرف على معلق مباراة الزمالك ضد تونجيت في دوري أبطال إفريقيا

يواجه نادي الزمالك نظيره فريق تونجيث السنغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة، بعد أن خسر من الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف.





ويغيب عن الزمالك أمام تونجيث السنغالي، محمود حمدي الونش مدافع الفريق، لإصابته بتورم في الركبة.





ومن المقرر، أن يقوم المعلق علي محمد علي، بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، عبر قناة 7 beIN Sports HD.



