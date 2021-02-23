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تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي إشبيلية فوزا هاما على نظيره نادي أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى ختام الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:
1 – أتلتيكو مدريد – 55 نقطة.
2 – ريال مدريد – 52 نقطة.
3 – إشبيلية – 48 نقطة.
4 – برشلونة – 47 نقطة.
5 – ريال سوسيداد – 41 نقطة.
6 – فياريال – 37 نقطة.
7 – ريال بيتيس – 36 نقطة.
8 – ليفانتي – 31 نقطة.
9 – غرناطة – 30 نقطة.
10 – أتلتيك بيلباو – 29 نقطة.
11 – سيلتا فيجو – 29 نقطة.
12 – فالنسيا – 27 نقطة.
13 – أوساسونا – 25 نقطة.
14 – قادش – 25 نقطة.
15 – خيتافي – 24 نقطة.
16- ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة.
17- إيبار – 21 نقطة.
18- إلتشي – 21 نقطة.
19- بلد الوليد – 21 نقطة.

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