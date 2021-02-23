تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتليتكو مدريد نظيره فريق تشيلسي الانجليزي، اليوم الثلاثاء 23 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.





واستقر توماس توخيل مدرب تشيلسي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام أتليتكو مدريد، وتأتي التشكيلة المتوقعة للبلوز كالتالي :-





ميندي - جيمس - روديجير - كورت زوما - ازبيلكوتا - ماركوس الونسو - كانتي - كوفاسيتش - ماسون ماونت - تيمو فيرنر - تامي ابراهام.





وقد خسر فريق أتليتكو مدريد مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة امام ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الليجا، بينما تعادل تشيلسي مع ساوثهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.



