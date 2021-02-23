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ويزو: "مسرح مصر" نشأ في فترة لم يكن فيها مسرح وكانت الناس بحاجة للضحك

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة ويزو، إن "مسرح مصر" نشأ في فترة لم يكن فيها مسرح وكانت الناس بحاجة للضحك، وكنا نعمل في اتجاه والناس مشغولة بأحداث أخرى.

 وأضافت في تصريحات صحفية: "الفنان أشرف عبد الباقي قال لنا وقتها لابد أن نركز في عملنا لأننا نقوم بعمل سامي وهدفنا فقط إسعاد وإضحاك الناس.

وأكدت أن أشرف عبد الباقي هو المايسترو وصاحب الفضل، مضيفة: "أنا مدينة له بكل شيء جميل حدث في حياتي، فهو كان يوجهني ويفهمني ويعرف إمكانياتي الفنية جيدا، ويستطيع أن يحركني مثل قطع الشطرنج، لأنه أكثر فنان يفهم في قدرات الممثل".

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ويزو مسرح مصر فنان

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