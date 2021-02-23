تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق تشيلسي الانجليزي، ضيفا ثقيلا على منافسه أتليتكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء 23 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.





واستقر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام تشيلسي، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





أوبلاك - فيلبي - هيرموسو - سافيتش - يورنتي - كوكي - جوندوبيا - لودي - ساؤول نيجويز - جواو فيليكس - لويس سواريز.





وستقام المباراة بين أتليتكو مدريد وتشيلسي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



