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موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي الانجليزي، مع منافسه أتليتكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء 23 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين أتليتكو مدريد وتشيلسي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد خسر فريق أتليتكو مدريد مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة امام ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الليجا، بينما تعادل تشيلسي مع ساوثهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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