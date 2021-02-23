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عاجل.. "الصحة" تعلن موعد السماح للمواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:02 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
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قال الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، إن سيتم البدء في تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، بدءا من الأسبوع المقبل، وسوف تصل الشحنات تباعا، ومن المقرر أن تتسلم مصر 8.5 مليون جرعة الفترة المقبلة.

وأضاف "غنيمة"، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الثلاثاء، أن مصر استقبلت شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا، وهي حوالي 300 ألف جرعة، ودليل على العلاقات القوية بين الدولتين.

هذا، وبثت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، لحظات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين، إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، والتي أهدتها الصين إلى مصر.

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