تطورات تمديد عقد عمرو السولية في الأهلي

يخطط مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب نهاية عقده.





ويقود أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، مفاوضات تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.





وينتهي عقد عمرو السولية مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية 2022، ويرغب مسؤولي القلعة الحمراء في تجديد عقده نظراً لأهميته واحتياج المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لخدماته.





من جانبه توصل أمير توفيق إلى اتفاق مع عمرو السولية على أن يقوم بتجديد عقده، لمدة 3 سنوات، مع تعديل القيمة التي يحصل عليها، حيث سيحصل الاعب على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد.





ويستعد مسؤولو النادي الأهلي، لإعلان تمديد عقد الدولي عمرو السولية حتى يونيو 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعد عودة المارد الأحمر من تنزانيا.



