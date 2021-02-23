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رئيس حي طره يقود حملة لإزالة إشغالات منطقة شق التعبان
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:28 ص
إسماعيل منطاوي
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قاد اللواء محمد المجبر رئيس حي طره، بالتعاون مع مسؤولي المربعات، حملة مكبره لإزالة التعديات والإشغالات داخل منطقة شق الثعبان.
وأسفرت الحملة تنفيذ عدة إزالات لمبانى مخالفة وتعديات، وايقاف أعمال، وتم ايضا رفع جميع اشغالات منطقة شق التعبان.
ويأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
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