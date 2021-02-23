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مأساة جديدة.. وفاة أحد أقارب ضحايا مركب الإسكندرية أثناء البحث عن ذويه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:00 ص
حادث مركب الإسكندرية
حادث مركب الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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توفى أحد أقارب المفقودين بحادث غرق مركب صيد بحيرة المريوطية غربي الإسكندرية، وذلك أثناء قيامه بالبحث عن ذويه في مياه البحيرة، جراء الواقعة التي تسببت في مصرع 5 أشخاص وإصابة أخرين حتى اللحظة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن حادث غرق مركب بمنطقة الجراري أمام ستاد برج العرب غربي المحافظة، أسفر عن 5 ضحايا و2 من المصابين حتى الآن.

وأوضح المحافظ، أن أعمال البحث جارية حيث تم الدفع بـ4 فرق إنقاذ و4 سيارات إسعاف للمساعدة في استخراج باقي الضحايا، مؤكدًا أن أعمال البحث متواصلة حتى الصباح، وأنه سيتم البحث في أعماق البحيرة عقب فجر اليوم الاثنين.

وأكد محافظ الإسكندرية على وجود مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة لأهالي الضحايا والمفقودين، كاشفا أن الضحايا كانوا في رحلة ترفيهية على مركب صيد، وأن المراكب لم تكن مرخصة.

كان تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنهم أكثر من 17 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع "أبومطريد" أثناء عودتهم من رحلة زرده.

وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان، ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.  

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