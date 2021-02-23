وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز النصف مليون حالة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، تجاوزت أكثر من نصف مليون شخص، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



