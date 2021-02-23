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ديزني تضع تحذيرا على محتوى برنامج شهير للدمى.. تعرف على السبب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أضافت منصة "ديزني بلس" الرقمية، تحذيرا لمشتركيها بشأن محتوى بعض حلقات برنامج الدمى الأمريكي الشهير "ذا مابيت شو"، والذي بدأت في عرضه الجمعة الماضية. 

وأرفقت "ديزني" التحذير قبل عرض 18 حلقة من البرنامج، والذي جاءت صيغته كالتالي: "هذا البرنامج يتضمن صورا سلبية أو إساءة معاملة الناس أو الثقافات"، بحسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر". 

برنامج الأطفال الأمريكي عالم سمسم © PHOTO / FACEBOOK/ GROVER دمية من "عالم سمسم" تثير جدلا حول نطقها لفظ خارج (فيديو) وتابع: "هذه القوالب النمطية كانت خاطئة في ذلك الوقت وهي خاطئة الآن".

وتم إضافة هذا التحذير في كل حلقة من حلقات البرنامج لأسباب مختلفة، منها ظهور المطرب الأمريكي الشهير، جوني كاش، وهو يغني أمام علم الكونفدرالية، "والكونفدرالية" هي مجموعة الولايات الجنوبية التي حاربت للحفاظ على العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وينظر الكثيرون إلى العلم كرمز للعنصرية.

وأضافت "ديزني" في تحذيرها قبل عرض البرنامج أنه "بدلا من إزالة هذا المحتوى، نريد الاعتراف بتأثيره الضار والتعلم منه وإثارة محادثة لخلق مستقبل أكثر شمولا معا". ويأتي تحذير "ديزني" على محتوى برنامج "ذا مابيت شو" بعد عدة أشهر من مراجعتها للأفلام والبرامج التلفزيونية التي يمكن اعتبارها مسيئة بمعايير اليوم.

وتمت إعادة تقييم المحتوى القديم بسبب احتجاجات حركة "Black Lives Matter" المناهضة للعنصرية في أمريكا الصيف الماضي، والتي أثارت جدلا حول مضمون برامج وأفلام سينمائية مثل Fawlty Towers و Gone With The Wind إلى Little Britain و Bo 'Selecta.

واختارت شركة "ديزني" الـ18 حلقة من برنامج "ذا مابيت شو" لكي ترفق معها التحذير من بين من خمس سلاسل من البرنامج التلفزيوني الشهير لمبتكره جيم هنسون، الذي حقق نجاحا كبيرا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومن بطولة الدمى الشهيرة "الضفدع كيرميت" و"ميس بيغي".

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