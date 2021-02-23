بايدن: "أعدكم بالتخلص من جائحة كورونا"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده ستقدم كل الدعم للأميركيين لمواجهة جائحة كورونا، موضحا: "سنحارب جائحة كورونا وسنهزمها".





وأضاف "بايدن"، في كلمة له عقب وصول عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من نصف مليون حالة: "أمر مفجع تخطي وفيات كورونا في أميركا نصف مليون.. وأطلب من الأميركيين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا".





وتابع الرئيس الأمريكي: "الاتحاد كأمة واحدة هو سبيل مواجهة كورونا، وأعدكم بالتخلص من جائحة كورونا".





أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، تجاوزت أكثر من نصف مليون شخص، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



