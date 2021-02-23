بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من "لؤلؤ"؟









بعد انتشار أخبار تشير إلى بدء الشركة المنتجة للمسلسل بالتجهيز لجزء ثانٍ، أكد الفنان محمد مهران أنّه لا صِحّة لوجود جزء ثانٍ من المسلسل، إذ لم يتواصل معه أحد من الشركة من المنتجة للمسلسل ليخبره بالتجهيز للجزء الثاني لأنه هو الكاتب والمؤلف، والأولى بهم أن يتواصلوا معه لاستطلاع رأيه أولاً للبدء بالتحضيرات.





وأضاف مهران على سؤال عن إمكانية وجود جزء ثانٍ من عدمها من لؤلؤ قائلاً: "تم ختم المسلسل بهذه الخاتمة وزوال التهديد الذي كان يهدد لؤلؤ بالفضيحة وسلم مجدي نفسه بعد قتله لبودة والقبض على والد لؤلؤ، إذن ما الذي سيضيف الجزء الثاني للأحداث ؟".





وعبّرت الفنانة مي عمر عن عدم رضاها عن نهاية مسلسل "لؤلؤ" قائلة: "النهاية ضايقتني، لو يرجع بي الوقت سأغيرها؛ لأنه عندما يكون هناك شخص جيد ورائع طول الوقت سيكون من الصعب أن نهايته تكون ظالم".





وبسؤالها لماذا لم تغيرها، أجابت: "كان المسلسل تم تصويره بالفعل، فالحكاية وهي على الورق تكون مختلفة عندما تراها تم تصويرها".





ويذكر أن مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وسلوى عثمان ومحمد الشرنوبي، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام وأشرف على الإخراج محمد سامي.



