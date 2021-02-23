حظك اليوم.. توقعات برج الثور 23 فبراير 2021

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توقعات برج الثور اليوم 23 فبراير 2021

احترس من التسرع في رد الفعل، فقد تتورط في بعض المشاكل بسبب تهورك.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



