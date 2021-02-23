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حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 23 فبراير 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:27 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 23 فبراير 2021
بإمكانك إعادة تنظيم ديكورات منزلك وإضفاء لمسة جمالية فى المكان الذى تعيش فيه فاجعله ملوّنًا بأزهى الألوان ونظيفًا مُريحًا قدر إمكانك.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

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