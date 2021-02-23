حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 23 فبراير 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 23 فبراير 2021

العاطفة ليست بمنأً عن المستوى المادّى فاحرص على تسليط الضّوء على حالتك الماليّة للحبيبة بكل وضوح لتجنّب صدمة عاطفية لالزوم لها.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



