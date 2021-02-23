Advertisements
حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 23 فبراير 2021
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:29 ص
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.
توقعات برج الأسد اليوم 23 فبراير 2021
ليس الوقت المناسب للقيام بمجازفات،لا تُخاطر إلا بما تتحمّل خسارته، إبتعد عن الصفقات المشبوهة واختر من تُجالسهم بعناية.
صفات برج الأسد:
مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.
أشهر مواليد برج الأسد: نابليون بونابرت، موسوليني، عمر الخيام، جورج برنارد شو، أرنولد شوارزنيجر، وفيدل كاسترو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements