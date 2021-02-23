حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 23 فبراير 2021

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توقعات برج الميزان اليوم 23 فبراير 2021

يبدو منزلك نشيطًا فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل إستعدادًا للزيارات وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، لاتنسَ مكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب.





صفات برج الميزان:

مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.



