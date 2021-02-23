Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 23 فبراير 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:30 ص
برج الميزان
برج الميزان
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 23 فبراير 2021
يبدو منزلك نشيطًا فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل إستعدادًا للزيارات وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، لاتنسَ مكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقعات برج الميزان بوابة الفجر برج الميزان

أخبار تهمك

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ 19 دقيقة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 15 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

قدرات مرعبة لطائرة السيادة الجوية "سوخوي 35".. تعرف عليها

منذ 34 دقيقة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 17 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»