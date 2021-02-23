حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم 21 فبراير 2021.. "ليس الوقت المناسب للقيام بمجازفات"

يوافق اليوم 21 فبراير 2023، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 23 فبراير 2021.





برج الحمل: يومك جيد، والقمر يدعمك، اليوم مناسب لحسم العديد من القرارات المؤجلة.





برج الثور: احترس من التسرع في رد الفعل، فقد تتورط في بعض المشاكل بسبب تهورك.





برج الجوزاء: بإمكانك إعادة تنظيم ديكورات منزلك وإضفاء لمسة جمالية فى المكان الذى تعيش فيه فاجعله ملوّنًا بأزهى الألوان ونظيفًا مُريحًا قدر إمكانك.





برج السّرطان: العاطفة ليست بمنأً عن المستوى المادّى فاحرص على تسليط الضّوء على حالتك الماليّة للحبيبة بكل وضوح لتجنّب صدمة عاطفية لالزوم لها.





برج الأسد: ليس الوقت المناسب للقيام بمجازفات، لا تُخاطر إلا بما تتحمّل خسارته، إبتعد عن الصفقات المشبوهة واختر من تُجالسهم بعناية.





برج العذراء: عليك بالبحث عن كورس تعليمى أو مهنى ترفع به من مستواك الوظيفى، إبدأ من اليوم وحالًا بالبحث عن مراكز تعليميّة تفيد تخصّصك.





برج الميزان: يبدو منزلك نشيطًا فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل إستعدادًا للزيارات وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، لاتنسَ مكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب.





برج العقرب: العين تعشق كل جميل، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجًا.





برج القوس: يومٌ مُناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ،زيارة المرضى من الأقرباء أوالأصدقاء والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج الجدى: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الدّلو: التسوّق وصفة نفسية لعلاج الإكتئاب أو الشعور بالتوتر، لكن تكلفة هذا العلاج باهظة فاحرص على فحص سبب توتّرك الأصلى وعالجه.



