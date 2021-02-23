عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:





الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (80% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح- الضبعة) تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (رأس سدر- الزعفرانة- رأس غارب- الفيوم- بني سويف- المنيا) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووجنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل المالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب الصعيد.





بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 10 العظمى 18

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة في السويس الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في نخل الصغرى 02 العظمى 17

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 02 والعظمى 13

درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة في قنا الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 23