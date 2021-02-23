عاجل.. أمطار وسحب رعدية تضرب البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، للسحب الرعدية الممطرة على البحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق الأخرى.





وقالت الهيئة في بيان لها: "تشير آخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى السحب الرعدية الممطرة على البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم وادكو) ومناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية".



