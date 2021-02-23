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عاجل.. أمطار وسحب رعدية تضرب البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:32 ص
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، للسحب الرعدية الممطرة على البحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق الأخرى.
وقالت الهيئة في بيان لها: "تشير آخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى السحب الرعدية الممطرة على البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم وادكو) ومناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية".
وتابعت الهيئة: "ومن المتوقع ان تتقدم الى الداخل مع تقدم ساعات النهار لتشمل الدلتا والوجه البحرى والقاهرة وسيناء، وتصل خفيفة لمناطق من شمال الصعيد".
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