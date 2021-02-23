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اخبار الطقس| الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار رعدية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور أخبار الطقس اليوم المتوقعة في محافظات جمهورية مصر العربية وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، الذي ينص على العديد من التحذيرات نظرا لتقلبات الطقس اليوم.

وعن أخبار الطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء، مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، ومائلًا للبرودة على السواحل، مائلًا للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

أخبار الطقس
وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

أخبار الطقس.. مناطق سقوط الامطار
أكدت الأرصاد أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطارًا متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من: "كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، دمياط، بورسعيد، والعريش"، على فترات متقطعة.

أخبار الطقس.. طقس الثلاثاء شديد البرودة
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء:
القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات.
الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة.
مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات.
سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.
قنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.
أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات

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