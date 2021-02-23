كيم كارداشيان توثق تفاصيل طلاقها في برنامجها الواقعي



وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن النجمة الشهيرة، ستعرض مقاطع وثائقية لإنفصالها عن زوجها بعد ما يزيد عن 7 سنوات من الارتباط.



وكانت قد وقعت كيم كارداشيان رسميا على طلب الطلاق من كاني ويست.



تستعد نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لتويثق تفاصيل طلاقها من زوجها مغني الراب كاني ويست في الحلقات المقبلة من برنامجها الواقعي.