نيك جوناس ينهي لم شمل فرقة أشقائها بعودته للعمل منفردا



بعد عودتهم للعمل معا وتقديمهم لمجموعة من الأعمال الغنائية وألبوم جديد، قرر النجم نيك جوناس إلغاء لم شمل فريق اشقائه "الأشقاء جوناس" أو جوناس برزرس".

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن جوناس قرر العودة لتقديم أغنيات منفردة، بإعلانه عن اغنية جديدة يستعد لطرحها بطريقة فيديو كليب.

وكان قد اجتمع الاشقاء جوناس وقدموا مجموعة من الاغنيات التي حصدوا عنها جوائز متميزة على مدار العامين الماضيين.

