274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة في إيطاليا، 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تقرير لوزارة الصحة الإيطالية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95992، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2818863.

وأوضحت الصحة الإيطالية، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 2334968.

وفي 16 فبراير الحالي، قال رئيس وكالة الأدوية الإيطالية "Aifa" جورجو بالوه: "إذا حصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سنخرج من نطاق تهديده".

وأضاف جورجو بالوه، أنه "يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التطعيم والصبر بضعة أسابيع أخرى، قبل تخفيف القيود وإجراءات إعادة الفتح".