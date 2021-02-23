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درجات الحرارة اليوم.. بيان تفصيلي بـ درجة الحرارة في محافظات مصر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:48 ص
بوابة الفجر
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درجات الحرارة اليوم.. بيان تفصيلي بـ درجة الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة اليوم.. ننشر لكم بيانا تفصيليا بدرجة الحرارة اليوم في محافظات مصر وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهذا بعد التحذيرات العديدة بسبب سوء الأحوال الجوية اليوم.

وقال هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تكون للسحب الرعدية الممطرة على البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم وادكو) ومناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية) تمتد لباقى السواحل الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، ومصحوبة بحبات الثلج على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتقدم إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار لتشمل الدلتا والوجه البحرى والقاهرة وسيناء، وتصل خفيفة لمناطق من شمال الصعيد.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد إلى أن توقعات حالة طقس اليوم الثلاثاء، تشهد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس الثلاثاء مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد،مع توقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر هي:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 09

الإسكندرية 17 11

وادى النطرون 17 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 17 10

بلطيم 18 10

مطروح 16 09

السلوم 17 09

سيوة 18 06

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 09

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 17 10

رفح 18 10

رأس سدر 19 10

نخل 17 02

نويبع 20 14

طابا 21 13

كاترين 13 02

الطور 21 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 13

الفيوم 18 08

بني سويف 18 07

المنيا 19 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 21 08

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

إدفو 23 11

أبوسمبل 22 11

الوادى الجديد 22 08

شلاتين 27 15

أبورماد 26 14

حلايب 23 17

رأس حدربة 23 16

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