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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-2-2021 بمحافظات مصر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
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قال هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن هناك تكون للسحب الرعدية الممطرة على البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم وادكو) ومناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية) تمتد لباقى السواحل الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، ومصحوبة بحبات الثلج على بعض المناطق.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتقدم إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار لتشمل الدلتا والوجه البحرى والقاهرة وسيناء، وتصل خفيفة لمناطق من شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن هناك سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد،مع توقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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