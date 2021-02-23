الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجمين جدد

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة تعاقد النادي مع مهاجمين جدد لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم.





ونفى مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، في تصريحات له تعاقد الأهلي مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى. وأكد أن ما يتردد في هذا الشأن كلام عارٍ تماما من الصحة.





وأوضح أن فريق الكرة بالنادي يعيش حالة من الاستقرار الشديد على كافة الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وأن تركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الإفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات.





وأضاف توفيق أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض في هذا الشأن.





وأشار مدير التعاقدات إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.



