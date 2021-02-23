حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في السعودية

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 في السعودية وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.



