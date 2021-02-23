موعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الثلاثاء 23 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الوطني بوخاريست.





وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي.





وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق تشيلسي ضد نظيره أتلتيكو مدريد يوم 17 مارس المقبل.



